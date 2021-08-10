Спецпредставитель США выехал в Катар на переговоры по ситуации в Афганистане

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Катар, чтобы призвать талибов прекратить наступление, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Как сообщается на сайте Госдепа США, Халилзад поехал в катарскую столицу Доху, «чтобы помочь сформулировать совместный международный ответ на быстро ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».

«Он будет настаивать на том, чтобы движение «Талибан»* остановило своё военное наступление и провело переговоры о политическом урегулировании, которое является единственным путем к стабильности и развитию в Афганистане», — следует из заявления Прайса.

Кроме того, глава пресс-службы Госдепа выразил надежду на проведение переговоров о политическом урегулировании, которое является «единственным путем к стабильности в Афганистане».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об ухудшении ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.