Спецпредставитель США выехал в Катар на переговоры по ситуации в Афганистане
- Reuters
Как сообщается на сайте Госдепа США, Халилзад поехал в катарскую столицу Доху, «чтобы помочь сформулировать совместный международный ответ на быстро ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».
«Он будет настаивать на том, чтобы движение «Талибан»* остановило своё военное наступление и провело переговоры о политическом урегулировании, которое является единственным путем к стабильности и развитию в Афганистане», — следует из заявления Прайса.
Кроме того, глава пресс-службы Госдепа выразил надежду на проведение переговоров о политическом урегулировании, которое является «единственным путем к стабильности в Афганистане».
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил об ухудшении ситуации в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.