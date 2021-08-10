В Пентагоне сообщили об ухудшении ситуации в Афганистане

Ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство. Такое мнение выразил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Ясно, что ситуация в сфере безопасности ухудшается. Лишь за последние 72 часа примерно в пяти провинциях административные центры были захвачены «Талибаном»*, — приводит ТАСС слова Кирби.

Он отметил, что талибы «ускорили наступление». По его словам, события «не развиваются в верном направлении».

«Когда это будет иметь смысл, мы будем оказывать им поддержку путём нанесения авиаударов», — добавил Кирби.

Как подчеркнул пресс-секретарь Пентагона, американская сторона уверена, что у «афганских сил есть возможности значительно изменить боевую обстановку».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обсудил с начальником штаба Вооружённых сил Пакистана Камаром Джаведом Баджвой ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.