Советник Байдена по нацбезопасности объяснил успехи талибов в Афганистане

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил успехи «Талибана»* в Афганистане тем, что вооружённым силам республики не хватило «воли» для защиты своей страны, несмотря на 20-летнее присутствие американских военных и постоянное финансирование армии.

«Несмотря на то что мы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов на то, чтобы предоставить лучшее оборудование, лучшую подготовку, лучший потенциал силам национальной безопасности Афганистана, мы не могли передать им силу воли», — сказал чиновник в интервью программе Today на телеканале NBC.

По его словам, в итоге афганские военные решили «не сражаться за Кабул» и «открыть талибам дверь».

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан» объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

Спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов отметил, что захват столицы в известной степени стал неожиданностью.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.