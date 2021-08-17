В Общественной палате объяснили заявление ЕП о роли России и КНР в Афганистане

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT совместное заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию, в котором говорится об опасениях, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане.

«Вообще, подобного рода заявление говорит о том, что стабильность и безопасность в регионе, в частности в Афганистане, для европейских политиков не является самоцелью. Для них принципиально важно, чтобы их главные оппоненты в лице России и Китая не укрепляли свои позиции в этом очень сложном регионе, и мне кажется, что это очень о многом говорит о целеполагании европейцев», — пояснил Данюк.

Эксперт добавил, что военная операция, которую 20 лет осуществляли американцы, «полностью провалена».

По его словам, вместо того, чтобы задавать вопросы своим партнёрам по НАТО, по западному миру, в ЕП призывают Пакистан, Индию и другие государства сделать всё возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить увеличения влияния России и Китая.

«Мне кажется, что подобного рода политика лицемерна, потому что каждый раз, когда мы слышим от европейцев о том, что для них важны гражданские права, демократические ценности, мы видим, как они быстро об этом забывают, если хаос и нестабильность в регионе — дело рук их самих либо их партнёров. Во многом это объясняется страхом европейцев перед очередным наплывом беженцев, а он действительно может произойти», — рассказал специалист.

Как отметил собеседник RT, европейцы боятся, что Россия и Китай совместными усилиями сделают Афганистан стабильным государством и приложат все усилия для обеспечения безопасности в регионе, поскольку для них «немыслим триумф российской внешней политики, военной машины вместе с китайскими товарищами».

Ранее в ЕП выразили опасения об усилении влияния России и КНР в Афганистане, заявив, что следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане.

15 августа афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем.

Позднее боевики без боя вошли в Кабул и заняли город.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.