Глава МИД КНР: Китай и Россия должны защищать свои интересы в Афганистане

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых заявил о необходимости защищать свои законные интересы в Афганистане.

«Во-первых, защищать законные интересы КНР и России в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы «Талибан»* брал на себя ответственность, обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций России и Китая в Афганистане», — цитирует слова Ван И пресс-служба китайского МИД.

Ван И также отметил, что новый политический режим в Афганистане должен сдерживать и бороться с террористическими силами.

Он также считает, что КНР и России необходимо убедить талибов придерживаться мирной и дружественной внешней политики, а также умеренной и сдержанной политики в области религии.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.