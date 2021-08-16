Лавров обсудил Афганистан с главой МИД Китая

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Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Афганистане.
Лавров обсудил Афганистан с главой МИД Китая
  • РИА Новости

«Состоялся обмен мнениями о наращивании внешнеполитической координации, в том числе в ООН, а также в связи с последними событиями в Афганистане и их влиянием на ситуацию в регионе», — говорится в сообщении российского МИД.

Кроме того, министры обсудили график предстоящих контактов по двусторонней линии и в рамках участия в ШОС и других многосторонних форматах.

Также Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане.

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