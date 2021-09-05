В НАТО высказались о возможности создания в ЕС собственных ВС

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Создание общих вооружённых сил Евросоюзом может ослабить НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу», — приводит ТАСС слова Столтенберга в интервью Sunday Telegraph.

Генсек НАТО отметил, что отчасти вопрос создания Евросоюзом общих ВС — денежный, так как 80% оборонных расходов Альянса приходится на союзников, которые не являются членами ЕС.

«Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при весьма ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий. Конкретные предложения с НАТО не обсуждались, мы не ознакомлены с какими-либо деталями», — заключил Столтенберг.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что после событий в Афганистане ЕС как никогда нуждается в создании собственной оборонной системы. В связи с этим, отметил он, к октябрю-ноябрю должна быть представлена европейская концепция безопасности «Стратегический компас». 

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