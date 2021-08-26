«Полное отсутствие воли»: почему Еврокомиссия предлагает решать вопрос о беженцах в формате международного форума
- AFP
Евросоюз предлагает созвать международный форум, чтобы решить вопрос по расселению беженцев из Афганистана. Об этом на пресс-конференции по итогам внеочередной видеоконференции лидеров государств G7 заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, участие в судьбе беженцев должны принимать не только страны ЕС, но и все те, кто оказывал содействие американо-натовской операции в республике. При этом политик признала, что внутри самого союза пока нет договорённостей о количестве беженцев, которое примет ЕС.
«Мы предложили провести международный форум для обсуждения расселения беженцев из Афганистана. Мы пока находимся на стадии консультаций по вопросу о том, сколько людей сможет принять Евросоюз, поскольку гуманитарные визы для них должны выдавать государства ЕС, а не Еврокомиссия», — отметила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что последствия в Афганистане являются глобальными, поэтому и решение этого кризиса «должно быть международным». Помимо этого, отметила председатель ЕК, новые вызовы должны подстегнуть страны ЕС в достижении консенсуса по пакту о миграции и предоставлению убежища, который был предложен ещё в сентябре 2020 года в качестве замены Дублинскому соглашению, однако не вызвал одобрения у ряда государств.
«Все те события, которые мы сейчас наблюдаем, подчёркивают острую необходимость в том, чтобы государства — члены ЕС и Европейский парламент пришли к соглашению по предложенному нами пакту о миграции и убежище. Нам нужно, чтобы существовала полностью функционирующая система, которая бы позволяла нам эффективно управлять нашими границами, гарантировать солидарность между государствами — членами ЕС и сотрудничать со странами происхождения и транзита (мигрантов. — RT)», — указала фон дер Ляйен.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
- Reuters
- © Stephanie Lecocq
Напомним, новый план по беженцам был предложен Еврокомиссией и предусматривает общую ответственность стран — членов ЕС за приём или депортацию мигрантов. При этом странам предлагаются варианты участия в разрешении этой проблемы. Так, они могут либо размещать беженцев у себя, либо брать на себя обязательства по отправке на родину тех, кто не получил права остаться на территории ЕС. При этом принимать решение о степени своего участия государства будут на добровольной основе, а обязательные квоты по приёму мигрантов, которые предусматривались предыдущим документом — Дублинским соглашением, — отменят.
Финансовое участие каждой страны предлагается рассчитывать в зависимости от ВВП и численности населения. Однако в документе оговаривается, что если страна не смогла депортировать нелегала в течение определённого срока, то он остаётся на её территории, а государство получает за это компенсацию в размере €10 тыс. из бюджета ЕС.
Своё несогласие с предложенным планом выразили страны «вишеградской группы» — Польша, Чехия, Словакия и Венгрия — и средиземноморские государства в лице Италии, Греции, Мальты и Кипра. В частности, представители «вишеградской четвёрки» указывали на непосильную для их экономики нагрузку, а страны с морской границей опасаются, что на них по-прежнему будет приходиться основной миграционный поток.
Нет общих точек соприкосновения
Эксперты считают, что достижение каких-либо конкретных договорённостей по этому вопросу даже в формате международного форума в ближайшем времени маловероятно.
«Разразившийся для Европы в 2015 году миграционный кризис, который до сих пор не решён, стал серьёзным испытанием для европейских политиков, поэтому сейчас ЕС находится в состоянии управленческого коллапса. В связи с этим, очевидно, у ЕС не будет никаких конкретных решений в отношении помощи афганцам», — выразил своё мнение в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По его словам, показательна недавняя инициатива Эстонии, заявившей, что примет до 30 афганцев, которые сотрудничали с военными и гражданскими специалистами республики.
«Но это же насмешка над людьми, которые находятся в гуманитарной катастрофе, поскольку необходимо спасать десятки, если не сотни тысяч афганцев», — указал Шаповалов.
Так, Словения, которая в данный момент председательствует в Совете ЕС, уже однозначно высказалась за недопустимость предоставления всем афганским беженцам гуманитарных и миграционных коридоров.
«Мы не позволим повторить стратегическую ошибку 2015 года (когда страны ЕС объявили о готовности без ограничений принимать мигрантов из Сирии и стран Северной Африки. — RT). Мы будем помогать только тем, кто помогал нам во время операции НАТО, и странам — членам ЕС, которые находятся на наших внешних границах», — заявил в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша.
#EU ne bo odpirala nobenih evropskih “humanitarnih” oziroma migracijskih koridorjev za #Afganistan. Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz l. 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo #NATO. In članicam EU, ki varujejo našo zunanjo mejo. pic.twitter.com/fyZB5XFhZh— Janez Janša (@JJansaSDS) August 22, 2021
О нежелании видеть на своей территории очередных мигрантов говорил и канцлер Австрии Себастьян Курц, отмечая, что в его стране и так проживает самая большая община афганцев в Евросоюзе, интеграция которой проходит с большим трудом.
«В Афганистане происходят трагические события, но нам нельзя повторять ошибки 2015 года. Людям из Афганистана должны помогать соседние государства. ЕС должен обезопасить внешнюю границу, а также бороться с незаконной миграцией и контрабандистами», — подчеркнул Курц в Twitter.
Die Ereignisse in Afghanistan sind dramatisch, aber wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen. Den Menschen aus #Afghanistan soll in benachbarten Staaten geholfen werden. Die #EU muss die Außengrenzen sichern sowie illegale Migration und Schlepper bekämpfen.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 22, 2021
- Канцлер Австрии Себастьян Курц
- Reuters
- © Georges Schneider
Подобные заявления, указывают аналитики, говорят о том, что Евросоюз, который на протяжении почти 20 лет поддерживал США в Афганистане, теперь не желает нести ответственность за свои шаги и решения на международной арене. Поэтому нынешние европейские выступления в защиту прав человека в очередной раз оказываются лишь громкими словами.
«Страны Евросоюза в значительной степени несут серьёзную долю ответственности за гуманитарную катастрофу, которая сейчас происходит в Афганистане. И им бы проявить солидарность с теми афганцами, которые оказались в опасной ситуации. Однако дальше слов дело пока не идёт, да и самостоятельной политики у европейских стран в отношении Афганистана, как оказалось после ухода США, нет», — пояснил Владимир Шаповалов.
В связи с этим, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, обсуждения на предложенном Урсулой фон дер Ляйен форуме, скорее всего, сведутся к распределению очередных квот по государствам.
«Хотя очевидно, что ведущие европейские страны типа Германии и Франции, которые согласовали американское вторжение в Афганистан, должны были бы сейчас нести самое тяжёлое бремя ответственности за его последствия. Однако они стараются его переложить на другие государства, которые к этому имели очень косвенное отношение», — указал в беседе с RT Фельдман.
С ним согласен и Владимир Шаповалов. Он отметил, что в ЕС привыкли больше раздавать обещания, чем непосредственно действовать.
«Одно дело — подписывать письма в поддержку действий США в отношении Афганистана, и совсем другое — реальные действия по защите конкретных граждан Афганистана. По всей вероятности, таких действий от ЕС мы не дождёмся», — предположил аналитик.
Угроза безопасности
Напомним, что после того, как представители движения «Талибан»* захватили Кабул и объявили о контроле над страной, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику, США и их союзники столкнулись с массовыми запросами со стороны афганских граждан о предоставлении им политического убежища. Однако на данный момент представители западных стран говорят лишь о том, что пока будут эвакуировать из Афганистана только своих сотрудников и их семьи из числа местного населения. В частности, в США сообщали, что с 14 августа они вывезли более 70 тыс. человек, Германия — около 1,6 тыс. человек, во Францию уже прибыли 1,2 тыс. афганцев, а Великобритания эвакуировала из страны свыше 9 тыс. человек.
По мнению Павла Фельдмана, Евросоюзу как никогда нужна актуальная стратегия по беженцам, которые будут только прибывать. Ведь если сейчас не выработать критерии приёма, отсеивания и интеграции мигрантов, то под угрозой может оказаться вся система безопасности ЕС, считает эксперт.
«Потому что вместе с людьми, которые называют себя беженцами, на территорию Евросоюза могут проникнуть те, кто придерживается радикальной или экстремистской идеологии. Помимо этого, есть риск, что не все мигранты в короткие сроки смогут встроиться в официальную экономическую жизнь союза и часть их маргинализируется», — сказал Фельдман.
Подобное развитие ситуации, добавил он, быстро приведёт к росту бедности, бытовой преступности, что отразится на уровне жизни всего ЕС.
В связи с этим аналитики считают, что ЕС следует не только обсуждать вопросы непосредственного размещения мигрантов на своей территории, но и оказывать гуманитарную помощь самому Афганистану. Однако, указывают они, у Евросоюза всегда находятся причины, по которым следует оттянуть финансовые вливания.
В частности, Урсула фон дер Ляйен 24 августа заявляла, что ЕС увеличит объём средств гуманитарной помощи с €50 млн до €200 млн. При этом ранее она же сообщала, что экономическая помощь республике на период следующих семи лет порядка €1 млрд, которую планируется выделить из бюджета союза, будет заморожена, пока новые власти не начнут соблюдать права человека.
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- Reuters
По мнению экспертов, подобные действия вместе с отсутствием прогресса в достижении консенсуса по беженцам среди стран-членов больно бьют по имиджу Евросоюза.
«В данной ситуации ЕС демонстрирует полное отсутствие воли, желания и заинтересованности в решении ситуации с кризисом в Афганистане. Конечно, это серьёзный удар по имиджу ЕС в целом и его лидеров в частности — Франции и Германии», — отметил Владимир Шаповалов.
В свою очередь, Павел Фельдман указал на то, что своими действиями Евросоюз всё больше подрывает свой авторитет в Азии и на Ближнем Востоке.
«Никто уже всерьёз не относится к ЕС как к центру, способному оказывать влияние на регионы. В связи с этим никто уже не сверяет с союзом свою позицию и не полагается на него в полной мере», — резюмировал Фельдман.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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