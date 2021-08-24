ЕС расширит объём помощи беженцам из Афганистана

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз принял решение увеличить объём средств, предназначенных для покрытия гуманитарных нужд беженцев из Афганистана, с €57 млн до €200 млн, заморозив при этом €1 млрд экономической помощи.

«На видеоконференции лидеров государств G7 я объявлю об увеличении гуманитарной помощи из бюджета ЕС более чем с €50 млн до €200 млн для афганцев как внутри, так и за пределами страны», — написала она в Twitter.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что ЕС «значительно расширит» объём гуманитарной помощи Афганистану, запланированный в этом году на уровне €57 млн, однако заморозит экономическую помощь на уровне €1 млрд, пока новые власти не начнут соблюдать права человека.

Также фон дер Ляйен назвала число беженцев из Афганистана.