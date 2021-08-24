Глава МИД Турции заявил об отсутствии планов создания центра для беженцев из Афганистана

В Турции не планируют создавать миграционный центр для граждан Афганистана и предоставлять им убежище, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал информацию СМИ не соответствующей действительности.

«Мы эвакуировали из Афганистана 1061 гражданина Турции. В Афганистане остаются ещё порядка 200 турок, которые хотят вернуться», — добавил он.

В июле «Талибан»* предупредил Турцию о недопустимости размещения её военных в Афганистане после того, как Анкара предложила обеспечить безопасность аэропорта Кабула на фоне вывода войск США из республики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что Евросоюз принял решение увеличить объём средств, предназначенных для покрытия гуманитарных нужд беженцев из Афганистана, с €57 млн до €200 млн, заморозив при этом €1 млрд экономической помощи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

