Курц прокомментировал ситуацию с приёмом беженцев

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Председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что его страна не готова принимать беженцев, так как небольшая, по его мнению, Австрия итак внесла большой вклад в решение данной проблемы за последние годы.

«Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад. Наша страна получила более 150 тыс. прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии...Мы пытаемся вывезти из страны всех, кто получил отрицательное решение о предоставлении убежища и находится здесь незаконно, и интегрировать тех, кто получил положительное решение», — сказал он в интервью Bild.

По мнению Курца, с проблемой нелегальной миграции в Австрии придётся бороться не одно десятилетие.

В июле Курц обвинил неправительственные организации в том, что они привлекают в Европу всё больше мигрантов, вовлекая людей в опасность.

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