Курц рассказал об ответственности НПО за приток мигрантов в Европу

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц в беседе с Welt am Sonntag обвинил неправительственные организации в том, что они привлекают в Европу всё больше мигрантов, вовлекая людей в опасность.

«Я лично считаю неправильным, когда НПО участвуют в незаконной перевозке людей в Европу. Они только вызывают ложные надежды и, возможно, непреднамеренно вовлекают ещё больше людей в опасность», — цитирует Курца РИА Новости.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока спасение в Средиземном море будет связано с получением билета в Центральную Европу, «всё больше людей будут отправляться в путь».

«Если мы гарантируем, что любой, кто отправится незаконно (в Европу. — RT), будет возвращён в страну происхождения или в страну транзита, мы остановим нелегальную миграцию, уничтожим бизнес контрабандистов и, что самое важное, положим конец тому, что люди тонут в Средиземном море», — добавил бывший канцлер.

Ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.

Также в апреле правительство Германии приняло пакет законов для облегчения процедуры депортации мигрантов, которым не удалось получить право на постоянное проживание в стране.