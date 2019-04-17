В Германии приняли закон об упрощении депортации нелегальных беженцев

Правительство Германии приняло пакет законов для облегчения процедуры депортации мигрантов, которым не удалось получить право на постоянное проживание в стране. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что один из принятых законов — так называемый закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) — позволяет властям арестовывать лиц, подлежащих депортации.

При этом мигрантам, скрывающим своё имя от властей ФРГ и не получившим паспорт страны гражданства, будет выписан штраф и будет отказано в праве постоянного проживания в стране на законных условиях.

Как напоминает издание, сейчас в Германии находятся около 240 тыс. беженцев, которые обязаны по закону покинуть страну, но не могут этого сделать из-за отсутствия необходимых документов.

В конце января стало известно о рекордном числе депортированных Германией в страны ЕС мигрантов с января по ноябрь 2018 года.

В то же время в МВД страны отметили снижение числа заявок на получение статуса беженца на 16,5% за год.