В Германии приняли закон об упрощении депортации нелегальных беженцев
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Отмечается, что один из принятых законов — так называемый закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) — позволяет властям арестовывать лиц, подлежащих депортации.
При этом мигрантам, скрывающим своё имя от властей ФРГ и не получившим паспорт страны гражданства, будет выписан штраф и будет отказано в праве постоянного проживания в стране на законных условиях.
Как напоминает издание, сейчас в Германии находятся около 240 тыс. беженцев, которые обязаны по закону покинуть страну, но не могут этого сделать из-за отсутствия необходимых документов.
В конце января стало известно о рекордном числе депортированных Германией в страны ЕС мигрантов с января по ноябрь 2018 года.
В то же время в МВД страны отметили снижение числа заявок на получение статуса беженца на 16,5% за год.