Президент Ливана не исключил нового притока сирийских беженцев в Европу

Президент Ливана Мишель Аун в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным не исключил, что находящиеся в стране беженцы из Сирии в ближайшее время могут отправиться в Европу, так как недовольны своим экономическим положением в Ливане.

«У Европы есть непосредственная заинтересованность в урегулировании ситуации, потому что находящиеся в Ливане сирийские беженцы недовольны экономической обстановкой в стране и в ближайшем будущем начнутся новые и новые волны миграции сирийских беженцев в Европу», — цитирует РИА Новости Ауна.

Он также отметил, что Ливан ведёт работу со странами Евросоюза по вопросу сирийских беженцев.

В январе сообщалось, что власти Германии депортировали рекордные 8,6 тыс. мигрантов в другие страны ЕС с января по ноябрь 2018 года.