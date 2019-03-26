Президент Ливана не исключил нового притока сирийских беженцев в Европу

Короткая ссылка
Президент Ливана Мишель Аун в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным не исключил, что находящиеся в стране беженцы из Сирии в ближайшее время могут отправиться в Европу, так как недовольны своим экономическим положением в Ливане.
Президент Ливана не исключил нового притока сирийских беженцев в Европу
  • Reuters

«У Европы есть непосредственная заинтересованность в урегулировании ситуации, потому что находящиеся в Ливане сирийские беженцы недовольны экономической обстановкой в стране и в ближайшем будущем начнутся новые и новые волны миграции сирийских беженцев в Европу», — цитирует РИА Новости Ауна.

Он также отметил, что Ливан ведёт работу со странами Евросоюза по вопросу сирийских беженцев.

В январе сообщалось, что власти Германии депортировали рекордные 8,6 тыс. мигрантов в другие страны ЕС с января по ноябрь 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить