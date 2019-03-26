Президент Ливана не исключил нового притока сирийских беженцев в Европу
- Reuters
«У Европы есть непосредственная заинтересованность в урегулировании ситуации, потому что находящиеся в Ливане сирийские беженцы недовольны экономической обстановкой в стране и в ближайшем будущем начнутся новые и новые волны миграции сирийских беженцев в Европу», — цитирует РИА Новости Ауна.
Он также отметил, что Ливан ведёт работу со странами Евросоюза по вопросу сирийских беженцев.
В январе сообщалось, что власти Германии депортировали рекордные 8,6 тыс. мигрантов в другие страны ЕС с января по ноябрь 2018 года.