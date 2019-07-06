В Люксембурге предупредили о риске волны беженцев из Ирана в Европу

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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил об угрозе волны мигрантов в ЕС в случае обострения ситуации вокруг Ирана.
В Люксембурге предупредили о риске волны беженцев из Ирана в Европу
  • ©pixabay.com

«Если ситуация между Вашингтоном и Тегераном будет обостряться, существует опасность того, что три миллиона афганцев, проживающих в стране, покинут Иран», — цитирует министр Welt.

По его словам, многие из них не вернутся в Афганистан из-за ситуации с безопасностью.

«Есть риск большой волны мигрантов в Турцию и в Европу», — отметил Ассельборн, подчеркнув, что это создаст большие проблемы для Европы.

В апреле правительство Германии приняло пакет законов для облегчения процедуры депортации мигрантов, которым не удалось получить право на постоянное проживание в стране.

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