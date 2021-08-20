ВВС Германии вывезли около 1,6 тысячи человек из Афганистана

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Военно-воздушные силы Германии совершили 11 эвакуационных рейсов из Кабула в Ташкент и вывезли около 1,6 тыс. человек.
ВВС Германии вывезли около 1,6 тысячи человек из Афганистана
  • Reuters

«В общей сложности было вывезено 1,6 тыс. человек», — приводит ТАСС слова заместителя официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Она отметила, что речь идёт как о гражданах ФРГ, так и о нуждающихся в защите иностранцах.

По её словам, один человек получил огнестрельное ранение по пути в аэропорт столицы Афганистана, но в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Молдавия пока безуспешно пытается эвакуировать своих граждан из Афганистана.

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