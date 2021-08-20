Молдавия пока не может эвакуировать своих граждан из Афганистана

Молдавия пока безуспешно пытается эвакуировать своих граждан из Афганистана.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

«МИДЕИ продолжает работу по дипломатическим каналам для эвакуации из Афганистана граждан Молдавии, которые были наняты ООН», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что самолёт ВВС Румынии, который направлен для вывоза людей, в ожидании вылета стоит в Исламабаде (Пакистан).

Уточняется, что граждане Молдавии находятся в безопасном месте.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways эвакуировали 190 граждан ФРГ и афганцев из Кабула.