Молдавия пока не может эвакуировать своих граждан из Афганистана

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Молдавия пока безуспешно пытается эвакуировать своих граждан из Афганистана.
Молдавия пока не может эвакуировать своих граждан из Афганистана
  • Reuters

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

«МИДЕИ продолжает работу по дипломатическим каналам для эвакуации из Афганистана граждан Молдавии, которые были наняты ООН», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что самолёт ВВС Румынии, который направлен для вывоза людей, в ожидании вылета стоит в Исламабаде (Пакистан).

Уточняется, что граждане Молдавии находятся в безопасном месте.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways эвакуировали 190 граждан ФРГ и афганцев из Кабула.

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