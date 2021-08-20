Uzbekistan Airways эвакуировали 190 граждан ФРГ и афганцев из Кабула
- Reuters
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителя перевозчика.
«Борт Uzbekistan Airways утром в пятницу доставил во Франкфурт-на-Майне около 190 пассажиров в рамках эвакуационных рейсов», — сообщил собеседник издания.
По его словам, вывозные рейсы выполняются по просьбе Германии.
На прошлой неделе власти Германии приняли решение о сокращении штата посольства в Кабуле до минимума и ускорении вывоза дипломатов с территории Афганистана.