Uzbekistan Airways эвакуировали 190 граждан ФРГ и афганцев из Кабула

Короткая ссылка
Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways эвакуировала 190 граждан Германии и местных жителей из Афганистана — это уже третий её рейс в ФРГ.
Uzbekistan Airways эвакуировали 190 граждан ФРГ и афганцев из Кабула
  • Reuters

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителя перевозчика.

«Борт Uzbekistan Airways утром в пятницу доставил во Франкфурт-на-Майне около 190 пассажиров в рамках эвакуационных рейсов», — сообщил собеседник издания.

По его словам, вывозные рейсы выполняются по просьбе Германии.

На прошлой неделе власти Германии приняли решение о сокращении штата посольства в Кабуле до минимума и ускорении вывоза дипломатов с территории Афганистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить