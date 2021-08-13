Германия сократит до минимума штат посольства в Кабуле

Правительство Германии приняло решение о сокращении штата в посольстве в Кабуле до минимума и ускорении вывоза дипломатов с территории Афганистана, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Об этом сообщает Welt.

Для этих целей вывозные авиарейсы сдвинули с конца августа на более ранние сроки. Помимо сотрудников немецкого посольства, этими рейсами из страны вывезут также афганцев, которые оказывали помощь в работе гражданам ФРГ. При этом тем, у кого отсутствуют визы, помогут с их оформлением уже в Германии.

Маас добавил, что в Кабуле усилят охрану посольства.

Власти Норвегии ранее заявили об эвакуации всех сотрудников своего посольства в Афганистане и временном закрытии дипмиссии.

Также решение эвакуировать персонал из своего посольства в Кабуле приняли в Дании.