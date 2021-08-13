Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле

Короткая ссылка
Власти Дании приняли решение эвакуировать персонал из своего посольства в Кабуле.
Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле
  • Reuters

Как сообщает TV2, об этом заявил глава МИД Дании Йепп Кофод на пресс-конференции.

«Мы должны предпринять необходимые шаги. Вот чем мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет наивысший приоритет», — сказал он.

Также он добавил, что власти страны призывают всех датчан, которые находятся в Афганистане, немедленно покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ведут переговоры с членами радикального движения «Талибан»*, чтобы добиться от них гарантий того, что в случае захвата Кабула они не будут атаковать американское посольство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить