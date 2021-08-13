Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле

Власти Дании приняли решение эвакуировать персонал из своего посольства в Кабуле.

Как сообщает TV2, об этом заявил глава МИД Дании Йепп Кофод на пресс-конференции.

«Мы должны предпринять необходимые шаги. Вот чем мы сейчас занимаемся. Я хотел бы подчеркнуть, что безопасность наших сотрудников, прикомандированных и местных, имеет наивысший приоритет», — сказал он.

Также он добавил, что власти страны призывают всех датчан, которые находятся в Афганистане, немедленно покинуть страну.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты ведут переговоры с членами радикального движения «Талибан»*, чтобы добиться от них гарантий того, что в случае захвата Кабула они не будут атаковать американское посольство.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.