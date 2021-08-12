NYT: США просят талибов не атаковать их посольство в случае захвата Кабула

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Соединённые Штаты ведут переговоры с членами радикального движения «Талибан»*, чтобы добиться от них гарантий того, что в случае захвата Кабула они не будут атаковать американское посольство.
NYT: США просят талибов не атаковать их посольство в случае захвата Кабула
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Согласно этим данным, в настоящий момент американские власти пытаются определить, в какие сроки сотрудникам их дипмиссии в Кабуле может потребоваться эвакуация, если талибы* продолжат наступление.

Ранее глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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