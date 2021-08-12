NYT: США просят талибов не атаковать их посольство в случае захвата Кабула
- Reuters
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Согласно этим данным, в настоящий момент американские власти пытаются определить, в какие сроки сотрудникам их дипмиссии в Кабуле может потребоваться эвакуация, если талибы* продолжат наступление.
Ранее глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.