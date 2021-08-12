Власти Афганистана призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН

Глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла призвал провести чрезвычайное заседание СБ ООН по кризису в стране.

Об этом сообщает телеканал 1TV.

В ходе региональной конференции в столице Катара Дохе он заявил, что достигнутые в настоящее время успехи по урегулированию кризиса находятся под угрозой.

Вместе с этим агентство Al Jazeera со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Кандагаре в настоящий момент идут ожесточённые бои между боевиками движения «Талибан»* и правительственными войсками.

Также отмечается, что талибы взяли под свой контроль город Газни — столицу провинции Газни. Данный город располагается примерно в 130 км от столицы страны.

Ранее в Пентагоне сообщили об ухудшении ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.