Власти Афганистана призвали провести чрезвычайное заседание СБ ООН
- Reuters
Об этом сообщает телеканал 1TV.
В ходе региональной конференции в столице Катара Дохе он заявил, что достигнутые в настоящее время успехи по урегулированию кризиса находятся под угрозой.
Вместе с этим агентство Al Jazeera со ссылкой на местных жителей сообщает, что в Кандагаре в настоящий момент идут ожесточённые бои между боевиками движения «Талибан»* и правительственными войсками.
Также отмечается, что талибы взяли под свой контроль город Газни — столицу провинции Газни. Данный город располагается примерно в 130 км от столицы страны.
Ранее в Пентагоне сообщили об ухудшении ситуации в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.