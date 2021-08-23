В Словении заявили, что в ЕС не готовы организовать гумкоридоры для афганских беженцев

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Евросоюз не откроет европейские «гуманитарные» коридоры для беженцев из Афганистана, заявил премьер-министр Словении Янез Анша.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«ЕС не откроет европейские «гуманитарные» или миграционные коридоры для Афганистана... Мы будем помогать только тем, кто помогал нам во время операции НАТО и членам ЕС, которые защищают нашу внешнюю границу», — утверждает политик.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных €57 млн, при этом ЕС ещё организует легальные и безопасные пути для беженцев из Афганистана.

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