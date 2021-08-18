«Шокирует реакция демократического мира на этот кризис»: Захарова оценила отношение Запада к событиям в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве шокированы реакцией «демократического мира» на гуманитарный кризис в Афганистане. Она отметила, что страны НАТО и ЕС, которые на протяжении последних 20 лет «наводили порядок» в этом государстве, теперь ограничиваются только призывами, а не конкретными действиями по оказанию помощи. Тем временем Дональд Трамп заявил, что США в течение двух последних десятилетий разрушали страны Ближнего Востока, потратив триллионы долларов и лишь усугубив ситуацию в регионе. По его мнению, Америка в данный момент переживает «ужасные времена» и столкнулась с небывалым ранее унижением.

В России шокированы реакцией стран Запада на кризис в Афганистане. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Шокирует-то не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане. Шокирует реакция демократического мира на этот кризис», — сказала Захарова.

Таким образом она прокомментировала различные заявления стран Запада и представителей ЕС относительно развития событий в Афганистане, в частности, слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что прибалтийское государство готово принять десять афганских беженцев, чтобы внести «свой вклад в разрешение гуманитарного кризиса».

«Какие десять человек, как это может быть? И что самое главное — это страна НАТО. И Афганистан 20 лет был зоной ответственности именно этой структуры», — указала официальный представитель МИД РФ.

Она также обратила внимание на то, чем занимаются страны НАТО и ЕС, которые на протяжении 20 лет «наводили порядок» в Афганистане.

«Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? — задалась вопросом Захарова. — Нет, всё намного интереснее — они публикуют заявление на сайте Госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты».

В ночь на 16 августа в СМИ появились заявления представителей «Талибана»* об окончании войны в Афганистане. Это произошло после того, как члены радикального движения взяли под свой контроль территорию страны. В то же время президент страны Ашраф Гани бежал из республики.

После этого представители талибов объявили о всеобщей амнистии в Афганистане, призвав граждан, в том числе чиновников, работавших при прежней власти, возвращаться к повседневной жизни.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш народ был единым. Несмотря на все вызовы, мы хотим строить новую страну и сделать наш народ живущим в достойном будущем. Мы больше не хотим, чтобы народ жил, как в прошлом. С этим покончено», — заявил официальный представитель политического офиса талибов Мохаммад Наим в интервью RT Arabic.

Посол России Дмитрий Жирнов — о ситуации в Афганистане

В свою очередь, посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов также констатировал отсутствие происшествий в Кабуле.

«Не слышно выстрелов вторые сутки подряд, работают школы, люди возвращаются на работу. У меня была встреча с талибами, они рассказали, что ситуация в Кабуле спокойная», — сказал он в эфире RT.

«Талибы выиграли войну»

Радикальное движение «Талибан» одержало победу в войне в Афганистане, поэтому Запад должен с ними договариваться. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нам нужно будет установить контакт с властями в Кабуле, кто бы это ни был. Талибы выиграли войну, так что нам нужно будет говорить с ними, чтобы вести диалог, как только возникнет необходимость, для предотвращения гуманитарной и потенциальной миграционной катастрофы, но также гуманитарного кризиса. Этот диалог должен быть сфокусирован и на том, как не допустить возвращения в Афганистан иностранного террористического присутствия», — сказал он.

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По его словам, речь идёт не о признании талибов, а о выстраивании диалога.

Глава европейской дипломатии также указал, что «приоритетом» Евросоюза является эвакуация своего персонала и афганцев, сотрудничавших со странами ЕС.

Заметим, что накануне представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан станет «государством, свободным от наркотиков» — страна перестанет быть производителем наркотических средств, но мировое сообщество должно будет оказать помощь в развитии сельского хозяйства.

Позиции КНР и Пакистана

Пекин намерен оказывать поддержку Афганистану, несмотря на то что в стране к власти пришли талибы, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

«Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования её социально-экономического развития», — цитирует его ТАСС.

При этом, по его словам, Китай будет готов к установлению дипломатических отношений с новыми афганскими властями только после того, как в этой стране «сформируется толерантное и открытое правительство».

В то же время министр информации и радиовещания Пакистана Чаудри Фавад Хуссейн сообщил, что власти республики не будут принимать решение о признании власти «Талибана» над Афганистаном в одностороннем или двустороннем порядке, сообщает издание The Express Tribune.

«Мы будем принимать решение после консультаций с региональными и международными державами... Наши решения не будут ни односторонними, ни двусторонними, они будут многосторонними», — заявил он.

По его словам, в Исламабаде ожидают, что талибы будут следовать верховенству закона и основным правам человека.

«США разрушили Ближний Восток»

Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox на фоне ситуации в Афганистане выразил недовольство в связи с тем, что Соединённые Штаты вообще приняли решение вмешаться во внутренние дела ближневосточных государств.

«Знаю, семье Бушей это не понравится, но решение отправиться на Ближний Восток я считаю худшим решением в истории нашей страны. Это оказалось трясиной. Мы разрушили Ближний Восток. Думаете, стало лучше, чем 20—21 год назад? Намного хуже! Это было ужасное решение, которое обошлось нам в триллионы долларов», — сказал Трамп.

Соединённые Штаты начали военную операцию в Афганистане в 2001 году в качестве ответа на теракт, произошедший в Нью-Йорке 11 сентября. Президентом США в этот момент был Джордж Буш — младший.

Дональд Трамп заявил, что США тратили на свои военные действия по $42 млрд в год, тогда как оборонный бюджет России в общем составляет $50 млрд.

«Я планировал вывести всю военную технику и оборудование. Этого у нас там на многие миллиарды долларов: новейшие вертолёты Black Hawk, которые сейчас будут исследовать и Россия, и Китай, и все остальные, чтобы в них разобраться, ведь это лучшие (вертолёты. — RT) в мире; новейшие танки; разнообразная техника и оборудование, ракеты и всё остальное. Я собирался всё это оттуда забрать, потому что знал: бороться они (правительственные силы. — RT) не будут», — пояснил он.

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По мнению экс-главы Белого дома, США в настоящее время переживают «ужасные времена».

«Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило», — подчеркнул он, добавив, что произошедшее будет долгие годы влиять на выстраивание международных отношений.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.