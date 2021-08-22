«Запрыгнуть в последний вагон»: почему Лондон намерен сотрудничать с Москвой по афганскому вопросу
- Кабул
- Reuters
- © Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps
Лондон намерен сотрудничать с Россией и рядом других стран по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб в интервью The Telegraph.
«Какие бы неудобства это ни вызывало, нам придётся привлечь (к решению проблемы. — RT) страны, обладающие потенциально сдерживающим влиянием, такие как Россия и Китай. На этой неделе Великобритания инициировала встречу пяти государств с целью создания контактной группы по Афганистану, — сказал Рааб. — Если мы хотим оказывать на «Талибан»* максимально сдерживающее влияние, нам необходимо сотрудничать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, обеспокоенными проблемой терроризма и беженцев».
Между тем бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в своей статье для Института глобальных изменений раскритиковал США за вывод войск из Афганистана, назвав его трагическим и ненужным.
«Ведь совершенно очевидно, что решение о выводе войск из Афганистана таким образом, каким это было сделано, принималось не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не обязаны были так действовать, но мы сделали такой выбор, повинуясь глупому политическому лозунгу о прекращении «бесконечных войн», — заявил экс-премьер.
При этом он подчеркнул, что вывод войск из Афганистана тревожит союзников Великобритании и радует тех, кто «желает ей зла».
«Россия, Китай и Иран увидят в этом для себя возможности и воспользуются ими», — утверждает Блэр.
О том, что Москва может использовать ситуацию вокруг Афганистана в своих целях, заявил и бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, РФ якобы собирается вернуться в исламскую республику. Об этом он сообщил, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, после чего вновь раскритиковал политику действующего главы Белого дома.
«Бездарный выход Байдена из Афганистана — самое поразительное проявление вопиющей некомпетентности со стороны лидера какой-либо страны, возможно, за всю (мировую. — RT) историю», — заявил Трамп.
- Американские военные в Афганистане, 16 июня 2021 года
- Reuters
- © U.S. Army / Sgt. 1st Class Corey Vandiver
По его мнению, это был не вывод войск, а «полная капитуляция».
«Наши действия не имеют ничего общего с тем, чтобы уйти с честью», — сказал Трамп, впрочем, допустив возможность возвращения американского контингента в Афганистан в будущем.
«Перетянуть одеяло на свою сторону»
По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, заявления экс-президента США Трампа и экс-премьера Великобритании Блэра о том, что Россия якобы хочет воспользоваться поспешным выводом войск США и НАТО из Афганистана, следует рассматривать лишь как попытку напомнить о себе.
«У Трампа к тому же есть цель — использовать любой повод, чтобы уличить Байдена в ошибках. А российский фактор в данном случае используется им для усиления эффекта. Блэр также решил поспекулировать на роли России в афганском вопросе. На деле же из-за происходящего в исламской республике угроза со стороны террористов для РФ и её союзников значительно возросла. И Москва будет защищать рубежи своей страны, а также государств-партнёров. Но о том, чтобы войти в Афганистан, речи не идёт», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.
При этом заявление Рааба о намерениях Лондона привлечь РФ к решению вопроса об урегулировании ситуации в Афганистане эксперт не спешит оценивать в положительном ключе.
«На фоне недружелюбной и даже агрессивной политики Лондона по отношению к Москве такие заявления выглядят достаточно двулично. Но, вероятно, даже Великобритания уже начала понимать, что Россия, как ответственное государство, защищающее свои национальные интересы, старается и будет стараться помочь решить афганский вопрос. И тут Лондон пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, когда уже есть основа для урегулирования ситуации», — сказал аналитик.
В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил в разговоре с RT, что, выступая с инициативой привлечения России и других стран к урегулированию ситуации в Афганистане, Великобритания хочет повысить свою значимость в глазах мирового сообщества.
«В последнее время Лондон позиционирует себя крайне амбициозно, выпуская программные документы, касающиеся внешней политики. Британия хочет быть причастна к процессу решения афганского вопроса, но на деле она не играет значимой роли в Афганистане. И для того, чтобы как-то перетянуть одеяло на свою сторону, она выдвигает такого рода предложения, хотя Россия и без них предпринимает усилия для помощи афганскому народу», — сказал эксперт.
Афганский вопрос
Напомним, военно-политическая обстановка в Афганистане ухудшилась после того, как начался поспешный вывод из страны войск США и НАТО. Это спровоцировало масштабное наступление радикального движения «Талибан» на позиции правительственных сил.
В результате этого противостояния талибы вошли в Кабул, объявили, что республика полностью находится под их контролем, а президент страны Ашраф Гани бежал из страны, мотивировав свои действия желанием «предотвратить бойню» во всём Кабуле, которую могли устроить талибы ради его свержения.
Позднее представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане.
- Кабул
- AFP
- © HOSHANG HASHIMI
Как заявил 17 августа глава МИД России Сергей Лавров, талибы в Кабуле «сейчас декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других». Глава российского внешнеполитического ведомства назвал это «позитивным сигналом».
«Они сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители», — пояснил Лавров.
По словам министра, Москва убеждена, что только «всеохватный диалог с участием всех ключевых сил возможен как шаг к нормализации обстановки в Афганистане». При этом он подчеркнул, что нужно руководствоваться «не теми критериями, которые американцы и натовцы пытались в течение 20 лет там внедрить, а уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев».
Вместе с тем глава МИД РФ назвал «востребованной» совместную работу России и Запада, в частности, по афганскому вопросу.
«Это вновь весьма ярко проявилось на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО», — отметил Лавров.
Спустя два дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова предоставить свою авиацию, чтобы обеспечить перелёт любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, «в любые зарубежные страны, которые проявят интерес к их приёму и размещению».
«Как заверили нас представители новых властей в Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилёта в Кабул и вылетов российских воздушных судов. Безопасность самолётов, экипажей и пассажиров гарантируется», — сказала Захарова.
По её словам, Россия готова предпринять такой шаг, чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане в свете «неспособности ряда западных государств наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, не говоря уже о сотрудничавших с ними афганцах и их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности».
По мнению аналитиков, из-за того что США, Великобритания и другие страны НАТО потерпели колоссальную неудачу в Афганистане, Россия вынуждена не только оказывать помощь афганцам, в том числе за счёт предоставления авиации, но и укреплять безопасность всего региона.
«Москва естественным образом вовлечена в афганские проблемы, поскольку страны, которые граничат с Россией, — ближайшие соседи Афганистана. По этой причине РФ заинтересована в максимально быстрой нормализации ситуации, а также в том, чтобы в регионе был мир и порядок, чего нельзя сказать о США и Великобритании, которые находятся совсем в другой части планеты. Именно их действия, ошибки, неумение грамотно выстроить вывод войск и желание насадить свою пресловутую «демократию» привели к обострению ситуации в Афганистане и во всём регионе», — заключил Шаповалов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
- «Требуется масштабное присутствие»: почему США и их союзники перебрасывают в Афганистан дополнительные войска
- «Здесь что угодно может случиться»: экс-сотрудник одного из министерств Афганистана рассказал о ситуации в Кабуле
- «Возвращайтесь к повседневной жизни»: талибы объявили о всеобщей амнистии в Афганистане
- Глава МИД Великобритании и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане
- Глава МИД Великобритании обсудил с французским коллегой ситуацию в Афганистане