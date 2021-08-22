«Запрыгнуть в последний вагон»: почему Лондон намерен сотрудничать с Москвой по афганскому вопросу

Великобритания собирается привлечь к работе по урегулированию ситуации в Афганистане Россию и ряд других стран, «какие бы неудобства это ни вызывало». Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб. Он считает, что создание международной контактной группы позволит оказать «максимально сдерживающее влияние» на «Талибан»*. Однако опрошенные RT эксперты не спешат оценивать заявление Рааба в положительном ключе. Выступая с подобными инициативами, Лондон «пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», когда уже есть некоторая основа для урегулирования ситуации в азиатской республике, а заодно повысить свою значимость для мирового сообщества, полагают аналитики.

Лондон намерен сотрудничать с Россией и рядом других стран по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб в интервью The Telegraph.

«Какие бы неудобства это ни вызывало, нам придётся привлечь (к решению проблемы. — RT) страны, обладающие потенциально сдерживающим влиянием, такие как Россия и Китай. На этой неделе Великобритания инициировала встречу пяти государств с целью создания контактной группы по Афганистану, — сказал Рааб. — Если мы хотим оказывать на «Талибан»* максимально сдерживающее влияние, нам необходимо сотрудничать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, обеспокоенными проблемой терроризма и беженцев».

Между тем бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в своей статье для Института глобальных изменений раскритиковал США за вывод войск из Афганистана, назвав его трагическим и ненужным.

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«Ведь совершенно очевидно, что решение о выводе войск из Афганистана таким образом, каким это было сделано, принималось не из стратегических соображений, а по политическим причинам. Мы не обязаны были так действовать, но мы сделали такой выбор, повинуясь глупому политическому лозунгу о прекращении «бесконечных войн», — заявил экс-премьер.

При этом он подчеркнул, что вывод войск из Афганистана тревожит союзников Великобритании и радует тех, кто «желает ей зла».

«Россия, Китай и Иран увидят в этом для себя возможности и воспользуются ими», — утверждает Блэр.

О том, что Москва может использовать ситуацию вокруг Афганистана в своих целях, заявил и бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, РФ якобы собирается вернуться в исламскую республику. Об этом он сообщил, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама, после чего вновь раскритиковал политику действующего главы Белого дома.

«Бездарный выход Байдена из Афганистана — самое поразительное проявление вопиющей некомпетентности со стороны лидера какой-либо страны, возможно, за всю (мировую. — RT) историю», — заявил Трамп.

Американские военные в Афганистане, 16 июня 2021 года

Reuters

© U.S. Army / Sgt. 1st Class Corey Vandiver

По его мнению, это был не вывод войск, а «полная капитуляция».

«Наши действия не имеют ничего общего с тем, чтобы уйти с честью», — сказал Трамп, впрочем, допустив возможность возвращения американского контингента в Афганистан в будущем.

«Перетянуть одеяло на свою сторону»

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, заявления экс-президента США Трампа и экс-премьера Великобритании Блэра о том, что Россия якобы хочет воспользоваться поспешным выводом войск США и НАТО из Афганистана, следует рассматривать лишь как попытку напомнить о себе.

«У Трампа к тому же есть цель — использовать любой повод, чтобы уличить Байдена в ошибках. А российский фактор в данном случае используется им для усиления эффекта. Блэр также решил поспекулировать на роли России в афганском вопросе. На деле же из-за происходящего в исламской республике угроза со стороны террористов для РФ и её союзников значительно возросла. И Москва будет защищать рубежи своей страны, а также государств-партнёров. Но о том, чтобы войти в Афганистан, речи не идёт», — подчеркнул Шаповалов в беседе с RT.

При этом заявление Рааба о намерениях Лондона привлечь РФ к решению вопроса об урегулировании ситуации в Афганистане эксперт не спешит оценивать в положительном ключе.

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«На фоне недружелюбной и даже агрессивной политики Лондона по отношению к Москве такие заявления выглядят достаточно двулично. Но, вероятно, даже Великобритания уже начала понимать, что Россия, как ответственное государство, защищающее свои национальные интересы, старается и будет стараться помочь решить афганский вопрос. И тут Лондон пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, когда уже есть основа для урегулирования ситуации», — сказал аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил в разговоре с RT, что, выступая с инициативой привлечения России и других стран к урегулированию ситуации в Афганистане, Великобритания хочет повысить свою значимость в глазах мирового сообщества.

«В последнее время Лондон позиционирует себя крайне амбициозно, выпуская программные документы, касающиеся внешней политики. Британия хочет быть причастна к процессу решения афганского вопроса, но на деле она не играет значимой роли в Афганистане. И для того, чтобы как-то перетянуть одеяло на свою сторону, она выдвигает такого рода предложения, хотя Россия и без них предпринимает усилия для помощи афганскому народу», — сказал эксперт.

Афганский вопрос

Напомним, военно-политическая обстановка в Афганистане ухудшилась после того, как начался поспешный вывод из страны войск США и НАТО. Это спровоцировало масштабное наступление радикального движения «Талибан» на позиции правительственных сил.

В результате этого противостояния талибы вошли в Кабул, объявили, что республика полностью находится под их контролем, а президент страны Ашраф Гани бежал из страны, мотивировав свои действия желанием «предотвратить бойню» во всём Кабуле, которую могли устроить талибы ради его свержения.

Позднее представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане.

Кабул

AFP

© HOSHANG HASHIMI

Как заявил 17 августа глава МИД России Сергей Лавров, талибы в Кабуле «сейчас декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других». Глава российского внешнеполитического ведомства назвал это «позитивным сигналом».

«Они сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители», — пояснил Лавров.

По словам министра, Москва убеждена, что только «всеохватный диалог с участием всех ключевых сил возможен как шаг к нормализации обстановки в Афганистане». При этом он подчеркнул, что нужно руководствоваться «не теми критериями, которые американцы и натовцы пытались в течение 20 лет там внедрить, а уважением к традициям, истории, обычаям всех афганцев».

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Вместе с тем глава МИД РФ назвал «востребованной» совместную работу России и Запада, в частности, по афганскому вопросу.

«Это вновь весьма ярко проявилось на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО», — отметил Лавров.

Спустя два дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова предоставить свою авиацию, чтобы обеспечить перелёт любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, «в любые зарубежные страны, которые проявят интерес к их приёму и размещению».

«Как заверили нас представители новых властей в Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилёта в Кабул и вылетов российских воздушных судов. Безопасность самолётов, экипажей и пассажиров гарантируется», — сказала Захарова.

По её словам, Россия готова предпринять такой шаг, чтобы предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане в свете «неспособности ряда западных государств наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, не говоря уже о сотрудничавших с ними афганцах и их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности».

По мнению аналитиков, из-за того что США, Великобритания и другие страны НАТО потерпели колоссальную неудачу в Афганистане, Россия вынуждена не только оказывать помощь афганцам, в том числе за счёт предоставления авиации, но и укреплять безопасность всего региона.

«Москва естественным образом вовлечена в афганские проблемы, поскольку страны, которые граничат с Россией, — ближайшие соседи Афганистана. По этой причине РФ заинтересована в максимально быстрой нормализации ситуации, а также в том, чтобы в регионе был мир и порядок, чего нельзя сказать о США и Великобритании, которые находятся совсем в другой части планеты. Именно их действия, ошибки, неумение грамотно выстроить вывод войск и желание насадить свою пресловутую «демократию» привели к обострению ситуации в Афганистане и во всём регионе», — заключил Шаповалов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.