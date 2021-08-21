Глава МИД Великобритании и госсекретарь США обсудили ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане.

«Сегодня вечером я снова обсуждал со своим коллегой госсекретарем Блинкеном складывающуюся ситуацию в Афганистане. Мы сотрудничаем по вопросам эвакуации наших граждан и афганцев, а также разрабатываем международную стратегию борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и обеспечения региональной стабильности», — написал Доминик Рааб в Twitter.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане.