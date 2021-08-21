Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана ситуацию в Афганистане

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Акцент в беседе сделан на ситуации в Афганистане после прихода к власти движения талибов*. Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров также были затронуты отдельные актуальные вопросы развития российско-пакистанских отношений, включая подготовку очередного заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.