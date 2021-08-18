Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Афганистане

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране».

«Затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден обсудил ситуацию в Афганистане с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.