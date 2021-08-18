Байден обсудил с премьером Великобритании ситуацию в Афганистане

Американский президент Джо Байден обсудил ситуацию в Афганистане с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент Джо Байден и премьер-министр Борис Джонсон говорили сегодня о событиях в Афганистане», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками и демократическими партнёрами по политике в отношении Афганистана в будущем.

К тому же Байден и Джонсон договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход по ситуации в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США поддерживают связь с Россией и Китаем по вопросам эвакуации людей из Афганистана, в том числе жителей республики, которые помогали американским военным.