США поддерживают связь с Россией и Китаем по вопросам эвакуации людей из Афганистана

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США поддерживают связь с Россией и Китаем по вопросам эвакуации людей из Афганистана, в том числе жителей республики, которые помогали американским военным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США поддерживают связь с Россией и Китаем по вопросам эвакуации людей из Афганистана
  • Reuters
  • © Leah Millis

«Мы, безусловно, поддерживаем связь с Россией и Китаем, работая над тем, чтобы вывести мужчин и женщин из Афганистана, включая соискателей на получение визы по программе SIV и других», — сказала она, слова Псаки приводит ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что цель США — «выполнить то, что обещал президент».

«А именно: не подвергать опасности мужчин и женщин, которые служили нашей стране в течение примерно последних 20 лет», — отметила Псаки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане по инициативе американской стороны.

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