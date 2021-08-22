Глава МИД Великобритании обсудил с французским коллегой ситуацию в Афганистане
Об этом Рааб сообщил в своём аккаунте в Twitter.
«Сегодня мы с Ле Дрианом говорили о работе посредством нашего общего членства в G7, НАТО и СБ ООН для достижения консенсуса в отношении будущего Афганистана, что должно обеспечить нашу безопасность и доставку гуманитарной помощи туда, где она необходима», — написал он.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства обсудил ситуацию в Афганистане с госсекретарём США Энтони Блинкеном. По словам Рааба, Великобритания и США сотрудничают в вопросах, касающихся эвакуации граждан и афганцев, а также разрабатывают международную стратегию борьбы с терроризмом.