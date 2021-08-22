Трамп заявил о возможности возвращения армии США в Афганистан
Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в американском штате Алабама.
«Нам придётся вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим бывший глава США сказал, что российская сторона после ухода Соединённых Штатов якобы «снова входит» в Афганистан.
«Я слышал, что теперь они возвращаются», — добавил он.
Ранее американский генерал Хэнк Тейлор на регулярном брифинге в Пентагоне рассказал о ходе эвакуации людей из Афганистана.