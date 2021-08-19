«В связи с неспособностью ряда западных государств»: РФ готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в другие страны

Россия готова предоставить свою авиацию, чтобы помочь вывезти из Афганистана в другие страны местных граждан, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на ситуацию в аэропорту Кабула и неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из республики своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц. По её словам, представители новых властей в Афганистане заверили российский МИД, что нет никаких принципиальных препятствий для прилётов в Кабул и вылетов российских воздушных судов.

Россия готова предоставить свою авиацию, чтобы помочь вывезти из Афганистана в другие страны любое количество местных граждан. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на текущую ситуацию в аэропорту Кабула и неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, «не говоря уже о сотрудничавших с ними гражданах Афганистана, их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности».

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелёта любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приёму и размещению», — отметила Захарова.

По её словам, «представители новых властей в Афганистане» заверили российский МИД в том, что нет никаких принципиальных препятствий для прилётов в Кабул и вылетов российских воздушных судов.

«Безопасность самолётов, экипажей и пассажиров гарантируется, как, ещё раз подчеркну, нас заверили соответствующие представители», — отметила она.

В Афганистане на консульском учёте, по словам представителя внешнеполитического ведомства, состоят порядка 100 российских граждан, «в основном этнических афганцев, которые в разное время учились в России или Советском Союзе, обзаводились семьями, получали гражданство, возвращались на свою историческую родину».

Консульская служба российского посольства сфокусирована на работе с ними и другими обращениями от россиян. Большинство обращений касаются просьб «оказать содействие в вывозе на территорию Россию», все они «будут внимательным образом рассмотрены».

Захарова подчеркнула, что российские власти не делали никаких одобрительных заявлений по поводу смены власти в Афганистане. Она отметила, что приход движения к власти в Афганистане является «реальностью, которую мировому сообществу придётся учитывать» в ходе выстраивания дальнейших взаимоотношений с этой страной.

Кроме того, в интервью радиостанции «Комсомольская правда» Захарова прокомментировала возможность исключения «Талибана»* из списка террористов. Она отметила, что данное решение будет зависеть от конкретных действий и шагов движения.

Российское посольство в Кабуле опубликовало на своей странице в Facebook сообщение, в котором попросило россиян, желающих покинуть Афганистан, проинформировать об этом дипломатов до конца дня 22 августа. Также посольство указало электронный адрес и телефоны для связи.

Тем временем президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно рассмотрена обстановка в Афганистане после прихода к власти движения талибов. С обеих сторон отмечена важность обеспечения безопасности гражданского населения и решения неотложных гуманитарных задач», — говорится в заявлении.

Президенты выразили готовность прилагать совместные усилия для установления в Афганистане мира и стабильности.

Положение дел в стране Путин обсудил и с премьером Италии Марио Драги. В Кремле отметили, что стороны обсудили важность недопущения гуманитарной катастрофы и обеспечения безопасности жителей страны.

Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, Москва будет взаимодействовать в Афганистане только с теми силами, которые не связаны с террористами.

«Рассчитываем, что все афганские стороны воздержатся от насилия и будут содействовать урегулированию ситуации», — добавил дипломат.

Напомним, 16 августа представители движения «Талибан» объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее они заняли столицу государства Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Свои действия он объяснил тем, что «не хотел стать причиной кровопролития в столице».

Вместе с тем официальный представитель политического офиса «Талибана» Мохаммад Наим в интервью RT Arabic заявил, что не понимает, с чем связана напряжённая ситуация в аэропорту Кабула, где тысячи людей пытаются покинуть страну.

Также по теме «Наши разведки не смогли этого предусмотреть»: в ЕС назвали катастрофой события в Афганистане Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что развитие событий в Афганистане стало катастрофическим как для народа страны,...

В свою очередь, представитель движения Вахидулла Хашими заявил Reuters, что Афганистан не будет демократической страной и станет жить по законам шариата. Страной, по его словам, будет править совет талибов. Верховным лидером при этом станет глава организации Хайбатулла Ахундзада.

Представители талибов также объявили о всеобщей амнистии в Афганистане, призвав граждан, в том числе чиновников, работавших при прежней власти, возвращаться к повседневной жизни.

МИД России призвал все стороны в Афганистане воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём. В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты установили рабочие контакты с представителями новых властей, чтобы обеспечить безопасность посольства. Дипмиссия РФ в Афганистане, подчеркнули в МИД, функционирует в штатном режиме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что последние события в Афганистане стали катастрофой как для народа этой страны, так и в отношении к Западу во всём мире. Между тем глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе сообщил, что сейчас почти 18 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи, а 4 млн человек стали внутренними беженцами.

Вместе с тем Мария Захарова накануне отметила, что в Москве шокированы реакцией «демократического мира» на гуманитарный кризис в Афганистане. Она обратила внимание, что страны НАТО и ЕС, которые на протяжении последних 20 лет «наводили порядок» в этом государстве, теперь ограничиваются только призывами, а не конкретными действиями по оказанию помощи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.