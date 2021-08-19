Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и премьер Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане.

«Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также они высказались за консолидацию усилий, в том числе в рамках G20, для установления в Афганистане мира и стабильности.

Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию со сменой власти в Афганистане.