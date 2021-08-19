В МИД России прокомментировали ситуацию со сменой власти в Афганистане

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти не делали никаких одобрительных заявлений касательно смены власти в Афганистане, однако российская сторона «фиксирует реальность».
В МИД России прокомментировали ситуацию со сменой власти в Афганистане
  • РИА Новости

Захарова в ходе брифинга заявила о том, что приход движения «Талибан»* к власти в Афганистане является «реальностью, которую мировому сообществу придётся учитывать» в ходе выстраивания дальнейших взаимоотношений с этой страной.

«Я хотела бы сразу отметить, что российские официальные лица никогда не заявляли и не делали никаких одобрительных заявлений по факту смены власти в Афганистане. Мы фиксируем реальность», — заявила Захарова.

Она добавила, что было бы странно, если бы в России не замечали реальную ситуацию в Афганистане.

В ходе брифинга представитель МИД также заявила, что российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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