Россия готова предоставить авиацию для эвакуации афганцев в другие страны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны.

Об этом она заявила в ходе брифинга.

Она обратила внимание на ситуацию в аэропорту Кабула и неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, «не говоря уже о сотрудничавших с ними гражданах Афганистана, их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности».

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелёта любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приёму и размещению», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что в аэропорту Кабула во время эвакуации персонала США были летальные случаи. По его словам, американские военные делали предупредительные выстрелы в аэропорту для сдерживания толпы.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.