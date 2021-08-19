Россия готова предоставить авиацию для эвакуации афганцев в другие страны

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны.
Россия готова предоставить авиацию для эвакуации афганцев в другие страны
  • Reuters

Об этом она заявила в ходе брифинга.

Она обратила внимание на ситуацию в аэропорту Кабула и неспособность ряда стран Запада наладить вывоз из Афганистана своих дипломатов, военнослужащих и гражданских лиц, «не говоря уже о сотрудничавших с ними гражданах Афганистана, их семьях, желающих покинуть страну, но не имеющих такой возможности».

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелёта любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приёму и размещению», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что в аэропорту Кабула во время эвакуации персонала США были летальные случаи. По его словам, американские военные делали предупредительные выстрелы в аэропорту для сдерживания толпы.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.

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