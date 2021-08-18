В Пентагоне объяснили стрельбу военных США в аэропорту Кабула

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что в аэропорту Кабула во время эвакуации персонала США имели место летальные случаи. Он также сообщил, что американские военные делали предупредительные выстрелы в аэропорту в качестве меры сдерживания толпы.
В Пентагоне объяснили стрельбу военных США в аэропорту Кабула
  • Reuters

«Американские войска не стреляли ни в афганцев, ни в кого-либо ещё. Ни один из выстрелов, о которых нам известно, не имел ничего общего с враждебными намерениями или враждебными действиями, они были сделаны для сдерживания толпы», — цитирует Кирби CNN.

Он добавил, что военные делали то, чему их обучили.

При этом представитель Пентагона отметил, что не может объяснять каждый выстрел, сделанный в Кабуле в районе аэропорта, так как ситуация там «динамична и изменчива».

Утром 16 августа СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.

Также сообщалось, что три человека упали с самолёта, выполнявшего вылет из аэропорта афганской столицы. В сети опубликовали кадры из аэропорта Кабула, на которых десятки людей забираются на шасси и фюзеляж, при этом воздушное судно не снижает скорости.

17 августа ВВС США сделали заявление, что в нише шасси вернувшегося из Кабула американского военно-транспортного самолёта найдены человеческие останки.

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