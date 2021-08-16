Khaama Press: в Кабуле несколько человек упали с взлетевшего самолёта
- Reuters
По данным портала, они пытались зацепиться за самолёт при взлёте.
Официального подтверждения данной информации нет.
В сообщении говорится, что, предположительно, самолёт принадлежит Соединённым Штатам, которые объявили эвакуацию своего дипперсонала из Кабула.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала сообщения СМИ о падении нескольких человек с самолёта в Кабуле.
«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю», — заявила она.
Утром 16 августа AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.