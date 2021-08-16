Khaama Press: в Кабуле несколько человек упали с взлетевшего самолёта

Три человека упали с самолёта, выполнявшего вылет из аэропорта афганской столицы. Об этом сообщает Khaama Press.

По данным портала, они пытались зацепиться за самолёт при взлёте.

Официального подтверждения данной информации нет.

В сообщении говорится, что, предположительно, самолёт принадлежит Соединённым Штатам, которые объявили эвакуацию своего дипперсонала из Кабула.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала сообщения СМИ о падении нескольких человек с самолёта в Кабуле.

«Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю», — заявила она.

Утром 16 августа AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.