В отсеке шасси прибывшего из Кабула самолёта ВВС США нашли человеческие останки
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- © Lin Yen Ting/Keystone Press Agency
Как сообщили в ВВС, останки нашли в отсеке шасси самолёта C17, который окружили сотни людей на взлётной полосе в кабульском аэропорту.
Обнаружить останки удалось уже на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
В пресс-релизе ВВС сообщается, что следователи изучат видеоролики и публикации в СМИ, а также найденные останки.
Утром 16 августа AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.
Также СМИ сообщили, что три человека упали с самолёта, выполнявшего вылет из аэропорта афганской столицы.
В сети опубликовали кадры из аэропорта Кабула, на которых десятки людей забираются на шасси и фюзеляж, при этом воздушное судно не снижает скорости.