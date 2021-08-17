В отсеке шасси прибывшего из Кабула самолёта ВВС США нашли человеческие останки

Человеческие останки найдены в нише шасси военно-транспортного самолёта США, вернувшегося из Кабула, заявили в американских ВВС. По данному факту проводится расследование.

Как сообщили в ВВС, останки нашли в отсеке шасси самолёта C17, который окружили сотни людей на взлётной полосе в кабульском аэропорту.

Обнаружить останки удалось уже на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

В пресс-релизе ВВС сообщается, что следователи изучат видеоролики и публикации в СМИ, а также найденные останки.

Утром 16 августа AFP со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на лётное поле аэропорта Кабула.

Также СМИ сообщили, что три человека упали с самолёта, выполнявшего вылет из аэропорта афганской столицы.

В сети опубликовали кадры из аэропорта Кабула, на которых десятки людей забираются на шасси и фюзеляж, при этом воздушное судно не снижает скорости.