Reuters: в аэропорту Кабула за несколько дней погибли 12 человек

В аэропорту Кабула и в его окрестностях с воскресенья, 15 августа, погибли 12 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных представителей НАТО и движения «Талибан»*,

В сообщении говорится, что эти люди погибли в результате стрельбы или давки.

Также в «Талибане» призвали граждан вернуться домой, отметив, что «не хотят никому навредить в аэропорту».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что в аэропорту Кабула во время эвакуации персонала США были летальные случаи. По его словам, американские военные делали предупредительные выстрелы в аэропорту для сдерживания толпы.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.