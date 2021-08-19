Reuters: в аэропорту Кабула за несколько дней погибли 12 человек

Короткая ссылка
В аэропорту Кабула и в его окрестностях с воскресенья, 15 августа, погибли 12 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных представителей НАТО и движения «Талибан»*,
Reuters: в аэропорту Кабула за несколько дней погибли 12 человек
  • Reuters

В сообщении говорится, что эти люди погибли в результате стрельбы или давки.

Также в «Талибане» призвали граждан вернуться домой, отметив, что «не хотят никому навредить в аэропорту».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби признал, что в аэропорту Кабула во время эвакуации персонала США были летальные случаи. По его словам, американские военные делали предупредительные выстрелы в аэропорту для сдерживания толпы.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить