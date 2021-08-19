В Пентагоне сообщили о стабильной ситуации в аэропорту Кабула

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что ситуация в аэропорту столицы Афганистана в настоящий момент стабильна.

Об этом информирует ТАСС.

«В настоящий момент ситуация в области безопасности в аэропорту стабильная», — сказал Милли в ходе брифинга, отметив, что существуют угрозы, за которыми пристально следят американские военные.

Он подчеркнул, что при возникновении конкретной опасности ВС США предпримут меры военного характера.

«В настоящий момент ситуация на аэродроме находится под контролем», — резюмировал генерал.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США взяли на себя управление воздушным движением в Афганистане.