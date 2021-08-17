Байден сообщил, что США взяли на себя управление воздушным движением в Афганистане
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«Мы берём на себя управление воздушным пространством», — сказал Байден, отметив, что американские военные работают над обеспечением безопасности аэропорта.
Он также добавил, что власти США безопасно закрыли своё посольство в Кабуле и перевезли дипломатов.
По словам Байдена, в ближайшее время планируется вывезти тысячи работающих и живущих в Афганистане граждан Соединённых Штатов.
«Вашингтон также продолжит поддерживать афганцев», — заключил американский президент.
Ранее сообщалось, что в Госдепе допустили возможность взаимодействия США с новыми властями Афганистана.