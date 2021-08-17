Байден сообщил, что США взяли на себя управление воздушным движением в Афганистане

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В ходе своего телеобращения президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным движением в Афганистане.
Байден сообщил, что США взяли на себя управление воздушным движением в Афганистане
  • Reuters
  • © Leah Millis

«Мы берём на себя управление воздушным пространством», — сказал Байден, отметив, что американские военные работают над обеспечением безопасности аэропорта.

Он также добавил, что власти США безопасно закрыли своё посольство в Кабуле и перевезли дипломатов.

По словам Байдена, в ближайшее время планируется вывезти тысячи работающих и живущих в Афганистане граждан Соединённых Штатов.

«Вашингтон также продолжит поддерживать афганцев», — заключил американский президент.

Ранее сообщалось, что в Госдепе допустили возможность взаимодействия США с новыми властями Афганистана.

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