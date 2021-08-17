В Госдепе допустили взаимодействие США с новыми властями Афганистана

США смогут взаимодействовать с новыми властями Афганистана, если представители движения «Талибан»* будут соблюдать базовые права граждан страны, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа», — передаёт ТАСС заявление Прайса.

Он добавил, что с таким правительством Вашингтон сможет работать.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.