В Госдепе допустили взаимодействие США с новыми властями Афганистана
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«Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа», — передаёт ТАСС заявление Прайса.
Он добавил, что с таким правительством Вашингтон сможет работать.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.