Байден рассказал, чем мог обернуться отказ от вывода войск из Афганистана

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Американский президент Джо Байден в рамках своего обращения заявил, что отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта.
Байден рассказал, чем мог обернуться отказ от вывода войск из Афганистана
  • Reuters
  • © Jeenah Moon

«Суровая реальность заключалась в том, чтобы или вывести наши войска в соответствии с соглашением или рисковать эскалацией конфликта», — сообщил Байден.

Байден также отметил, что после 1 мая не было предусмотрено ни режима прекращения огня, ни соглашения о защите военных США.

«Не было никаких гарантий о статус-кво и недопущении гибели американцев», — подытожил американский лидер.

Ранее президент США Байден заявил в обращении, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики «Талибаном»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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