Посольство выпустило сообщение для желающих покинуть Афганистан россиян

Российское посольство в Кабуле опубликовало на своей странице в Facebook сообщение, в котором попросило желающих покинуть Афганистан россиян проинформировать об этом дипломатов до конца дня 22 августа.

«В связи с планируемым вывозом граждан России из Афганистана просьба по возможности до конца дня 22 августа сообщить о своём желании выехать в Российскую Федерацию», — отмечается в сообщении.

Также посольство указало электронный адрес и телефоны для связи.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в Афганистане на консульском учёте состоят порядка 100 российских граждан, в основном этнических афганцев, проходивших в разное время обучение в России или СССР.

При этом в МИД России заявили, что речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт.