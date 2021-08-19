Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт.

«Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идёт», — сказала Захарова.

Также Захарова заявила, что российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны.

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол США в Москве Джон Салливан обсудили на встрече в четверг, 19 августа, ситуацию в Афганистане.