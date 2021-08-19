Захарова заявила, что речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт.
Захарова заявила, что речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идёт
  • РИА Новости

«Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идёт», — сказала Захарова.

Также Захарова заявила, что российская сторона готова предоставить свою авиацию для эвакуации из Афганистана граждан в другие готовые их принять страны.

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол США в Москве Джон Салливан обсудили на встрече в четверг, 19 августа, ситуацию в Афганистане.

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