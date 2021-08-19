Замглавы МИД России Моргулов обсудил с послом США ситуацию в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол США в Москве Джон Салливан обсудили на встрече в четверг, 19 августа, ситуацию в Афганистане.

«19 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В. Моргулов принял посла США в России Дж. Салливана по его просьбе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить своё влияние на Афганистан, вызывает удивление.