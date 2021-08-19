В российском МИД отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан

Замглавы российского МИД Александр Грушко отметил, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление.

«Это ещё одна демонстрация «реализма» в оценках происходящего. Больше всего удивляет то, что, несмотря на произошедшее, наши западные партнёры продолжают рассматривать своих соседей в качестве объектов собственной политики», — приводит Интерфакс его слова.

Комментируя заявление Борреля о том, что Евросоюз не должен дать России и Китаю влиять на Афганистан, Грушко сказал: «Пусть попробуют не дать».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула».