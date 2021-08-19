Боррель призвал не позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане

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Евросоюз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами Кабула», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель призвал не позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане
  • Reuters

«ЕС не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать спонсорами Кабула», — заявил Боррель, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что Турция, Китай и Россия получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

Ранее в Европейском парламенте выразили опасение по поводу того, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане.

Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, предпосылок для ввода российских войск в Афганистан нет. По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, российская сторона будет следить за действиями радикального движения «Талибан»* в Афганистане. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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