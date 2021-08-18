Постпред России при ООН высказался о ситуации в Афганистане
- globallookpress.com
«По Афганистану — посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о том, необходимо ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий.
Также Небензя высказался по поводу доверия Москвы по отношению к «Талибану».
«Мы не не доверяем или доверяем. Мы посмотрим, что они будут делать», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.