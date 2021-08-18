Постпред России при ООН высказался о ситуации в Афганистане

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона будет следить за действиями радикального движения «Талибан»* в Афганистане.
Постпред России при ООН высказался о ситуации в Афганистане
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«По Афганистану — посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о том, необходимо ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий.

Также Небензя высказался по поводу доверия Москвы по отношению к «Талибану».

«Мы не не доверяем или доверяем. Мы посмотрим, что они будут делать», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал текущую ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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